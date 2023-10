La grosse décision du FC Barcelone après le Clasico perdu

Week-end difficile pour le FC Barcelone. Tout avait pourtant bien commencé… Samedi après-midi, les Barcelonais avaient particulièrement bien lancé leur Clasico face au Real Madrid, avec un but d’Ilkay Gündogan et une première période pendant laquelle ils ont bien dominé. Les troupes de Xavi Hernandez auraient même pu rentrer aux vestiaires avec un sacré avantage au score, mais elles n’ont pas su concrétiser leurs situations chaudes. Et au retour de la pause, elles se sont effondrées, et le Real Madrid, sans être brillant pour autant, en a bien profité, porté par un grand Jude Bellingham.

La première défaite de la saison pour les Blaugranas. İlkay Gündoğan a même pesté contre ses coéquipiers. « Je reviens du vestiaire, et forcément, les gens sont déçus. Mais après un match si important et un résultat négatif, j’aimerais voir plus de colère et de déception. Cela fait partie du problème. Il doit y avoir plus d’émotions quand tu perds et que tu sais que tu peux mieux jouer et faire les choses mieux dans certaines situations, mais tu ne réagis pas. Et ça, ça se voit sur le terrain. On doit progresser énormément de ce côté parce que sinon, le Real Madrid et même Girona vont s’échapper. Je ne suis pas venu ici pour perdre ce type de matchs comme ça ou pour permettre que des lacunes comme ça soient visibles », a lancé l’Allemand. Et comme l’indique Relevo, une première décision forte a été prise après cette défaite.

Oriol Romeu, victime ?

Les décideurs barcelonais ont ainsi décidé de recruter un milieu de terrain, et ce, de façon urgente, toujours selon le média. L’état-major du club et le staff ont pu constater des lacunes dans ce secteur et veulent offrir un nouveau milieu défensif à Xavi, puisqu’Oriol Romeu n’apporte pas satisfaction. L’ancien de Girona a encore été en difficulté face aux Merengues et les Catalans veulent donc compenser cette faiblesse dans l’entrejeu avec la signature d’un joueur au profil défensif qui puisse apporter du muscle et de la polyvalence.

Seulement, la situation financière difficile du club barcelonais va limiter sa marge de manoeuvre. Mais les dirigeants savent que bien des joueurs seraient prêts à faire des efforts sur le plan financier pour faciliter une arrivée en Catalogne. Surtout que le club doit aussi enregistrer Vitor Roque, l’attaquant brésilien qui arrivera en janvier. Joan Laporta et Deco vont devoir sortir la calculette.