Liga : le Barça chute à Alavés

Après avoir fêté son titre de Liga en battant le Real Madrid dimanche soir, le Barça avait un autre rendez-vous ce soir. Un duel contre Alavés qui comptait pour du beurre pour les Blaugranas, mais qui était décisif pour les Basques - relégables au coup d’envoi - dans cette course au maintien. Hansi Flick faisait logiquement tourner, avec des joueurs comme Szczęsny, le jeune Alvaro Cortés, Marc Casado ou Roony Bardghji titularisés, et les Catalans se sont inclinés 1-0.

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Les Barcelonais, logiquement un peu nonchalants et moins intenses que d’habitude, ont été cueillis à froid juste avant la pause, avec un but de Diabaté, qui a pris le meilleur sur la défense pour battre, à bout portant, le portier barcelonais (1-0, 45e). Le score n’a plus bougé au terme d’une deuxième période assez calme aussi. Aucune conséquence pour le Barça, qui fait cependant une croix sur une possible Liga à 100 points. De son côté, Alavés signe une superbe opération au classement de la Liga, profitant aussi de la défaite de Majorque à Getafe (3-1) pour monter jusqu’à la quinzième place.