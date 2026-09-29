Éliminatoires CAN 2027 : le Nigéria et le Ghana battus, le Cap-Vert en crise

Suite de la deuxième journée des éliminatoires de la CAN, après une première salve plus tôt dans l’après-midi qui avait vu le Maroc et le Sénégal s’imposer. Pour ces matches de 18 heures, deux cadors étaient à l’oeuvre, notamment le Ghana, qui devait se relancer après sa défaite inaugurale contre la Côte d’Ivoire. Et cela n’a pas été simple pour les Black Stars, qui ont pourtant mené 2-0 face à la Gambie. Mais les Scorpions ont recollé avant la pause. Et ont même pris les devants grâce aux cousins Colley, chacun auteurs d’un but.

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Autre grand d’Afrique, le Nigéria avait fort à faire sur la pelouse de la Guinée-Bissau, qui avait gagné son premier match. Et les Super Eagles ont vite concédé un but, dans le premier quart d’heure, signé Franculino, d’une belle frappe enroulée. Et Mama Baldé, qui évolue au Stade Brestois, a doublé la mise en deuxième période, après un joli rush, pour sceller une très belle victoire, avec un dernier but dans les arrêts de jeu. A noter la défaite à domicile du Cap-Vert, qui ne compte aucun point après 2 matches, et pourrait donc ne pas participer à la prochaine CAN, après avoir eu les honneurs d’une participation à la Coupe du Monde.

Le classement de la phase de poules

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Les résultats des matches de 18h :

Cap-Vert 1-2 Rwanda

Ghana 2-4 Gambie

Guinée-Bissau 3-0 Nigéria

Ouganda 1-0 Libye