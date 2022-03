Barça : Joan Laporta croit toujours en la Super League

Dans une interview pour Mundo Deportivo, le président du FC Barcelone Joan Laporta a affirmé que le projet de Super League européenne était toujours d’actualité malgré l’échec de son lancement la saison dernière. « Nous sommes encore là avec la Juventus, le Real Madrid et d'autres équipes qui attendent. Les clubs anglais sont toujours en attente, que ça soit Manchester, Liverpool ou les Allemands aussi. Ils attendent de voir si ce sera un nouveau format de compétition ou si ce sera une Ligue des champions améliorée », a expliqué le dirigeant du Barça qui est l’un des douze clubs fondateurs de ce projet de ligue privée.

Le président barcelonais, qui était l’un des seuls avec le Real Madrid et la Juventus à ne pas avoir fait machine arrière concernant la Super League face aux nombreuses critiques, croit encore dur comme fer à la création de cette nouvelle compétition. « Nous sommes là et nous gagnons dans chacune des poursuites judiciaires qui ont été engagées. Nous attendons maintenant le verdict de la Cour européenne et nous espérons qu'elle statuera d'ici la fin de l'année », a déclaré Laporta.