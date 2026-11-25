De La Castellane au sommet du football international, le parcours de Zinedine Zidane pourrait bientôt être porté sur grand écran. Selon les informations de La Provence, un biopic consacré à l’actuel sélectionneur de l’équipe de France serait en préparation, avec un tournage prévu entre janvier et mars 2027 à Marseille et dans ses environs. Provisoirement intitulé «Un destin», le long-métrage devrait retracer l’incroyable ascension du champion du monde 1998. Plusieurs annonces de casting ont déjà été publiées, notamment pour incarner Bernard Tapie, Aimé Jacquet, Bixente Lizarazu, Christophe Dugarry ou encore Guy Lacombe.

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La réalisation du film devrait être confiée à Ali Bougheraba, frère de Redouane Bougheraba, notamment connu pour avoir réalisé Les Segpa, Les Segpa au ski et Délocalisés. Passionné de football et passé dans sa jeunesse par le centre de formation de l’Olympique de Marseille, le réalisateur avait également remporté un Molière en 2017 pour son spectacle Ivo Livi ou le Destin d’Yves Montand. Reste à savoir qui aura la lourde tâche d’incarner Zizou à l’écran. Contacté par le quotidien régional, l’entourage de Zinedine Zidane assure toutefois ne pas être au courant de ce projet.