CAN 2023, Algérie : la sortie cash de Djamel Belmadi pour répondre aux critiques

Avant de débuter sa Coupe d’Afrique des Nations, l’Algérie craignait de revivre le même scénario que lors de la dernière édition. Il y a deux ans, la sélection algérienne, tenante du titre, avait été éliminée dès les phases de poules. Une énorme désillusion donc. Cette année, les Fennecs avaient l’envie de se racheter mais malheureusement pour eux, ils ont débuté par un nul face à l’Angola (1-1). De quoi rapidement faire ressurgir les démons du passé et surtout de voir fuser les premières critiques sur la formation de Djamel Belmadi.

Le sélectionneur algérien était présent en conférence de presse ce vendredi à la veille du match face au Burkina Faso (ce samedi à 15h). Comme à son habitude, l’ancien joueur du PSG a été cash dans ses réponses et a répondu aux critiques naissantes. « On avait l’habitude d’avoir un vrai équilibre en attaque sur les côtés. L’adversaire peut aussi être bon sur un côté. Après à gauche il y a des automatismes. Peut être que notre côté droit a été moins inspiré. C’est plus un concours de circonstances qu’autre chose »,a d’abord lancé Belmadi pour justifier la performance des siens lors du premier match.

Djamel Belmadi ne veut pas dramatiser

Les journalistes présents sur place n’ont évidemment pas manqué de rappeler au sélectionneur algérien le scénario de 2021 et cela a eu de quoi l’agacer. « C’est la troisième fois que vous me parlez de 2022. Ce n’est pas ça le foot pleurer sur le passé, c’est tomber et se relever. On se sert des expériences pour se relever. (…) Face au Burkina Faso ça sera un match important mais pas capital », a tenté d’expliquer Belmadi qui n’a évidemment pas oublié que quatre des meilleurs troisièmes étaient qualifiés pour le prochain tour. Même son de cloche pour Ismaël Bennacer, présent en conférence de presse. « Ce qui s’est passé au Cameroun, on l’a mal vécu mais nous ne sommes pas hantés par ça. Nous avons appris de nos erreurs. »

Ce match contre le Burkina Faso, justement, sera loin d’être facile, au contraire. Dans des conditions difficiles avec une forte chaleur, les Fennecs devront au moins prendre un point pour rester en vie dans cette poule. Et Djamel Belmadi le sait mieux que quiconque, cette CAN réserve de grosses surprises. « Le Burkina Faso a un avantage de jouer leurs deux premiers matchs à 14h, ils se sont préparés pour ça. On se prépare pour ça. (…) Quand on voit l’Angola, la Guinée Equatoriale, encore une fois il n’y a plus de petites équipes. Les équipes travaillent, elles prennent leur chance, elles ont raison. Ce ne sont pas les noms ronflants qui gagnent forcément. (…) On avait dit qu’il fallait prendre les trois points pour bien débuter mais on ne l’a pas fait, donc maintenant on va tout faire pour prendre les trois points». Réponse ce samedi à 15h pour l’Algérie qui ne veut pas revivre le même cauchemar qu’il y a deux ans…