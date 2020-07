Dynamo Kiev : Mircea Lucescu annonce son départ 4 jours après sa nomination !

Tremblement de terre à Kiev. Il y a quatre jours, le Dynamo Kiev nommait le coach roumain Mircea Lucescu à la tête de son équipe première. Une intronisation qui avait alors provoqué l’ire des supporters du club. La raison ? Ils n’ont pas accepté que l’ancien entraîneur du Shakhtar Donetsk (qui a passé 12 ans à la tête des Mineurs et remporté la Ligue Europa 2009) prenne les rênes de leur formation adorée. Un déferlement de haine qui a poussé Lucescu à annoncer son départ quatre jours seulement après son arrivée.

« J'ai décidé à regret de renoncer à une collaboration avec le Dynamo Kiev. Je remercie la famille Surkis pour la confiance accordée et l'invitation faite, mais il m'est impossible de pouvoir m’impliquer dans une atmosphère d'hostilité venant surtout de ce groupe de supporters des Ultras. Je n'ai jamais été un lâche, j'ai accepté les défis sportifs, preuve de mes passages de Galatasaray à Besiktas ou du Dinamo Bucarest au Rapid Bucarest, avec des supporters rivaux mais justes, qui m'ont accueilli avec espoir et à bras ouverts et avec lesquels nous avons réussi à gagner des titres. Je ne peux pas accepter que mes propres supporters agissent contre les intérêts du club », a-t-il déclaré, dans des propos relayés par Prosport.