OL : Christophe Dugarry est écoeuré par Paulo Fonseca

Le départ soudain de Paulo Fonseca de l’Olympique Lyonnais en a surpris plus d’un. À quelques mois de la fin de son contrat avec les Gones, l’entraîneur portugais a décidé de rentrer au pays et de s’engager avec le Sporting Portugal. Un choix qui a choqué le champion du monde 1988, Christophe Dugarry.

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« Je trouve ça terrible pour le foot en général. Moi, ça me dégoûte en vrai. On a dit pendant longtemps que les joueurs étaient des mercenaires et qu’ils ne pensaient qu’à l’argent. Maintenant, ça devient les entraîneurs. L’équipe a été bâtie pour toi. Tu es à huit mois près ? Tu ne peux pas finir la saison ? Je ne comprends pas l’idée. (…) Moi, je suis choqué. Il va falloir certainement s’y habituer. C’est terrible pour le football et terrible pour les supporters lyonnais. Ce n’est pas correct de la part de Fonseca. Je trouve ça choquant, ça me dérange totalement. Il aurait pu rester. Ses larmes de crocodile, je n’y crois absolument pas », a-t-il déclaré au micro de RMC.