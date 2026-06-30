Troyes : Bafé Gomis toujours espéré ?

Fraîchement promu en Ligue 1, l’ESTAC cherche activement à se structurer en interne pour dénicher le directeur sportif capable de succéder à Antoine Sibierski. Dans cette quête, c’est Grégory Dupont qui a longtemps tenu la corde. En interne, l’arrivée de l’actuel directeur du football du Red Star était même considérée comme totalement acquise. Cependant, ce dernier a réalisé une incroyable volte-face de dernière minute en décidant de poursuivre son aventure dans la cité audonienne. Un véritable coup dur et un camouflet pour le président troyen Edwin Pindi, qui s’était personnellement investi pour convaincre son board que Dupont était l’homme idoine pour redresser la barre sportive du club aubois. Cet échec inattendu remet cruellement en lumière un autre dossier qui, paradoxalement, faisait l’unanimité au sein du club.

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Avant cette offensive manquée, c’était en effet le profil de Bafétimbi Gomis qui raflait quasiment tous les suffrages et cochait toutes les cases du projet. Ancien joueur de la maison et fraîchement diplômé par la FIFA, l’ex-international tricolore avait même été reçu à plusieurs reprises par les décideurs du City Group, Selon plusieurs sources proches du dossier, ce n’est pas uniquement son passé de joueur qui avait retenu l’attention, mais le travail entrepris depuis la fin de sa carrière. Formé aux fonctions de direction sportive, Gomis s’est impliqué à élargir son réseau international auprès de dirigeants, d’agents et de clubs. Sa connaissance de la Ligue 1, de l’environnement d’un vestiaire professionnel et des attentes du haut niveau auraient également pesé dans les réflexions. En interne, certains estimaient que ce profil, capable d’allier expérience du terrain, compréhension des enjeux sportifs et ouverture sur différents marchés, pouvait répondre aux ambitions du club dans cette nouvelle étape de son développement, avant de se faire éconduire au tout dernier moment par le président Pindi. Aujourd’hui, face à l’urgence de la situation, il se murmure avec insistance en coulisses que la direction troyenne pourrait revenir à la charge pour tenter de convaincre son ancien buteur d’endosser ce rôle crucial. Parallèlement selon nos informations, Le Mans FC ferait notamment partie des formations qui se sont informées sur son parcours et son projet.