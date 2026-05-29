Real Madrid : Florentino Pérez est cash sur la prolongation de Vinícius Jr

La prolongation de Vinícius Júnior devient un débat sans fin au Real Madrid. Récemment, l’attaquant brésilien avait calmé le jeu sur son contrat courant jusqu’en 2027, et hier, Florentino Pérez, président du club espagnol, a accordé une interview à TVE pour parler des élections dans la capitale. Lors de l’entretien, le dirigeant a évoqué l’avenir de son joueur et a clairement indiqué qu’il était d’accord pour poursuivre l’aventure avec son ailier.

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« Eh bien, je ne sais pas, si vous me demandez mon avis, je veux qu’il continue, il est l’un des meilleurs du monde » a-t-il répondu à la source. Après une fin de saison amère à la Casa Blanca, le joueur de 25 ans fait attendre les supporters, qui savent parfaitement l’importance qu’il a dans le groupe merengue. Auteur d’une saison blanche, les fans restent tout de même pressés d’apprendre la bonne nouvelle… ou pas.