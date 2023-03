Real Madrid : Karim Benzema commence à se faire descendre

La suite après cette publicité

Début de crise à Madrid ? Avec trois contre-performances de rang et un contenu plus qu’inquiétant dans le jeu, les Madrilènes traversent en tout cas une période un peu compliquée, et cette victoire 5-2 sur la pelouse de Liverpool semble pratiquement oubliée. La relation serait même de plus en plus tendue entre Florentino Pérez et Carlo Ancelotti, alors que le premier cité aurait du mal avec certains choix de l’entraîneur italien.

Et certains joueurs commencent aussi à inquiéter. C’est le cas de Vinicius Junior, qui retombe dans certains travers, et a encore eu du mal à faire des différences face au Betis. Karim Benzema fait lui aussi partie de ces joueurs qui sous-performent en championnat. L’attaquant tricolore, qui connaît une année 2023 un peu étrange, n’a pas été décisif lors des 3 derniers matchs de son équipe. Une situation qui commence à faire parler en Espagne.

À lire

Real Madrid : ça a chauffé entre Florentino Pérez et Carlo Ancelotti !

Les médias commencent à être sévères

Le quotidien Marca lui consacre d’ailleurs un édito assez piquant avec un titre explicite : « il faut qu’on parle de Benzema ». Dans l’article, il est question de ses pépins physiques, mais aussi de ses prestations. « Le fait est que Karim Benzema n’est même pas l’ombre du joueur qui a ébloui la planète la saison passée. Ses statistiques seraient signées par 90% des attaquants : 18 buts et 5 passes décisives. Mais pour Benzema, ça ne sert pas. Et encore moins pour le Real Madrid. […] Les déconnexions de Benzema expliquent en partie le caractère imprévisible de ce Real Madrid », peut-on lire, même s’il est bien précisé que le Français n’est pas le seul responsable des maux de l’équipe.

La suite après cette publicité

Avant même ce match contre le Betis, le journal AS s’interrogeait sur le niveau de l’ancien de l’OL. « Le Français a signé un Clasico décevant, il est toujours loin de son niveau et il relance le débat sur la nécessité de recruter un attaquant l’été prochain », pouvait-on y lire. Autant dire que quelques buts seraient les bienvenus pour faire taire tout ce monde…