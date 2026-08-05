Le message énigmatique de l’agence de Vinicius Jr et Yan Diomandé

Vinicius Jr a réussi un sacré exploit. Il a fait oublier Kylian Mbappé à la presse espagnole, qui habituellement multiplie les articles sur le Français. Cette fois-ci, KM10 est plutôt tranquille puisque son coéquipier fait parler de lui. Le Brésilien n’a toujours pas étendu son bail, qui court jusqu’en 2027. Et le Real Madrid ne veut pas modifier sa dernière proposition de 22 M€ par an. Ce mercredi, le club espagnol rencontre d’ailleurs les agents du numéro 7.

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C’est le moment qu’a choisi Michael Yormark, le président de Roc Nation qui est la société qui gère les intérêts de Vini Jr, pour publier un message. « Ciel bleu à Madrid, il fait beau aujourd’hui.» De quoi alimenter les rumeurs selon AS qui rappelle que l’agence s’occupe du Brésilien et de Yan Diomandé, qui est courtisé par les Merengues. Soit les deux dossiers les plus chauds du club espagnol. Sa publication n’est donc pas anodine à en croire le média ibérique. Marca ajoute de son côté que les discussions ont bien avancé ces dernières heures entre les Real Madrid et Leipzig pour Diomandé.