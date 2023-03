Le Bayern Munich se sépare de Julian Nagelsmann et officialise Thomas Tuchel

La suite après cette publicité

Le Bayern Munich ne chôme pas. Pendant la trêve, les dirigeants de l’écurie allemande se sont réunis pour évoquer la situation de l’équipe première. Visiblement déçus, ils ont décidé de frapper un grand coup. Jeudi soir, Bild a annoncé que les têtes pensantes bavaroises avaient décidé de se séparer de Julian Nagelsmann. Une information confirmée dans la foulée par d’autres médias allemands. Ceux-ci ont d’ailleurs précisé que le technicien de 35 ans n’avait pas senti le coup venir et qu’il n’avait été mis au courant des intentions du club qu’hier soir.

Les pensionnaires de l’Allianz Arena reprochaient plusieurs choses à Nagelsmann. Les résultats décevants de l’équipe en Bundesliga, le fait qu’une partie du vestiaire ne l’apprécie pas ou encore le manque de progression de certains jeunes talents et de joueurs plus confirmés ont compté dans l’esprit des décideurs munichois. Sky Germany a aussi ajouté que les dirigeants comme certains joueurs ont été surpris de le voir partir au ski pendant cette trêve du mois de mars alors que son équipe est en train de travailler. Cela était perçu comme un très mauvais signal.

Nagelsmann remplacé par Tuchel

Pour toutes ces raisons, mais aussi pour d’autres, on imagine, le Bayern Munich a décidé de limoger l’ancien coach du RB Leipzig, venu pourtant pour mener un projet à long terme. «Le FC Bayern Munich a libéré son entraîneur Julian Nagelsmann. Le président du conseil d’administration, Oliver Kahn, et le directeur sportif, Hasan Salihamidžić, ont pris cette décision en coordination avec le président, Herbert Hainer. Nagelsmann sera remplacé par Thomas Tuchel. Tuchel a obtenu un contrat jusqu’au 30 juin 2025 et dirigera l’entraînement pour la première fois lundi.»

Pour le remplacer, les champions d’Allemagne ont décidé de miser sur Thomas Tuchel. Un entraîneur avec lequel ils ont souvent voulu collaborer par le passé. Cette fois-ci est donc la bonne. Le Bayern Munich n’a pas voulu laisser passer sa chance, d’autant que le Paris Saint-Germain, où Nasser Al-Khelaïfi l’apprécie, et Tottenham, qui veut remplacer Antonio Conte, étaient sur le dossier. Mais c’est bien en Bavière que Tuchel, limogé de Chelsea en septembre dernier, va reprendre du service.