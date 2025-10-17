Monaco ciblerait Yan Bisseck

Joueur de l’Inter depuis 2023 et sous contrat jusqu’en 2029, Yan Bisseck (24 ans) ne serait plus très heureux en Lombardie. Apparu à une seule reprise cette saison en Serie A, le défenseur allemand aurait attiré l’attention de plusieurs clubs souhaitant le relancer.

Bild assure que le RB Leipzig et l’Eintracht Francfort sont à l’affût, mais que l’AS Monaco l’est également ! Le club princier n’a pas été épargné par les blessures en défense (Mawissa, Dier chez les centraux) et Bisseck possède un profil de joueur expérimenté. Attention toutefois, car le média allemand indique que l’Inter réclame 30 M€ pour son jour. Une somme difficilement accessible actuellement pour l’ASM.