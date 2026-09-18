Bayern : Michael Olise est furieux contre les arbitres de Bundesliga

Après une saison 2025/2026 exceptionnelle sous le maillot du Bayern Munich (22 buts, 31 passes décisives en 52 matches), Michael Olise (24 ans) est devenu l’un des joueurs incontournables du club bavarois et l’une des stars majeures de la Bundesliga. Un nouveau statut qui lui vaut d’être bousculé physiquement par ses adversaires. Un traitement de faveur jugé trop dangereux par l’international tricolore qui n’a pas manqué de s’en plaindre à l’arbitre du match contre Schalke 04 du 5 septembre dernier (0-0).

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« Il faut que vous soyez plus conséquent, sinon je vais finir par me faire massacrer. Vous ne pouvez pas rester désespérément sans réagir face à l’attitude des défenseurs adverses. On ne peut pas tout laisser passer, ce n’est pas possible », a-t-il confié, dans des propos rapportés par L’Équipe.