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Liga

Le Barça et l’Atlético enterrent la hache de guerre

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Atlético Barcelone Voir sur DAZN

Sacré choc de Liga ce soir. L’Atlético de Madrid accueille le FC Barcelone avec la possibilité, pour les Colchoneros, de s’emparer du fauteuil de leader en cas de victoire. Un duel avec de l’enjeu pour les deux équipes, sous fond de grosse animosité. Il faut dire que les relations entre les deux clubs se sont considérablement dégradées ces derniers mois, en bonne partie à cause du feuilleton Julián Álvarez.

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Comme l’indique Sport, les directions des deux clubs ont un peu calmé le jeu ces dernières heures. Joan Laporta et Enrique Cerezo, les présidents, ont ainsi déjeuné ensemble du côté de Madrid ce midi. Derrière, interrogés par les médias, les deux ont affirmé que le dossier Alvarez était bien terminé et que les relations sont « bonnes personnellement et institutionnellement ».

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