OM - Toulouse : les compositions probables

L’Olympique de Marseille reçoit le Toulouse FC ce dimanche soir au stade Vélodrome (20h45), à l’occasion de la 9e journée de Ligue 1. Après huit rencontres disputées, les deux formations affichent le même bilan comptable avec 12 points au compteur. Neuvièmes, les hommes de Bruno Genesio devancent les Toulousains uniquement à la différence de buts. Un rendez-vous important pour les deux équipes, qui espèrent profiter de cette confrontation directe pour se rapprocher du haut du classement.

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L’OM aborde cette rencontre avec l’ambition de confirmer ses dernières prestations en championnat. Pour cela, Bruno Genesio devrait s’appuyer sur un système en 4-2-3-1, avec Jeffrey de Lange dans les buts. En défense, Timothy Weah devrait occuper le couloir droit, tandis qu’Emerson est attendu à gauche. La charnière centrale serait composée de CJ Egan-Riley et Nayef Aguerd. Dans l’entrejeu, Pierre-Emile Højbjerg devrait être associé à Tochukwu Nnadi, tandis qu’Amine Harit, Himad Abdelli et Igor Paixão évolueraient en soutien d’Amine Gouiri, attendu à la pointe de l’attaque.

L’OM espère enchaîner

De son côté, Toulouse devrait se présenter dans un 4-4-2. Guillaume Restes garderait les cages, avec une défense composée de Dönnum, McKenzie, du capitaine Rasmus Nicolaisen et Christ Tapé. Au milieu de terrain, Niko Sigur et Cristian Cásseres devraient être accompagnés de Vossah et Thomas Jørgensen. Devant, Jacen Russell-Rowe et Casper Tengstedt formeraient le duo offensif chargé de mettre en difficulté les Marseillais, qui n’ont plus perdu à domicile contre le Téfécé en Ligue 1 depuis 2012.

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Les deux entraîneurs devront néanmoins composer avec plusieurs absences. Côté marseillais, Derek Cornelius et Alexi Koum sont annoncés forfaits, tandis que Keyliane Abdallah ne figure pas dans les choix de Bruno Genesio après avoir été rétrogradé en équipe réserve par Bruno Genesio à la suite de son entrée en jeu décevante face au Havre (4-3) la semaine dernière. Toulouse sera privé de Rafik Messali, blessé, et de Niflore, également absent. Abu est quant à lui en phase de reprise. Le coup d’envoi de cette rencontre est programmé à 20h45.