Real Madrid : le terrible record de Vinícius Jr sur penalty

Vinícius Jr est-il toujours capable de mettre des coups de pieds arrêtés au fond des filets ? À l’heure actuelle, la question se pose fréquemment, et ce, notamment après son terrible manqué sur penalty face à Gianluigi Donnarumma en huitièmes de finale de Ligue des Champions contre Manchester City (3-0). Alors que les Merengues avaient marqué trois buts en première période, le Brésilien aurait pu alourdir le score après la pause, manque de réussite ou de forme. Par ailleurs, une statistique semble mettre l’ailier dans une ombre absolue.

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Vinícius Jr est désormais le pire tireur de penalty au sein de la Maison Blanche au XXIe siècle. Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Luis Figo, Sergio Ramos, Kylian Mbappé, Ruud van Nistelrooy et Vinicius en ont tiré au moins une dizaine sous la tunique de la capitale espagnole, et le plus précis a été Ramos, avec un imposant 22 sur 23. Cristiano, avec 90 occasions, n’a raté que 15% de ses frappes, Mbappé : 18%. En fin de compte, les plus mauvais tireurs sont Van Nistelrooy et Vinicius Jr, tous deux avec quatre erreurs, l’ancien buteur néerlandais en 15 tentatives et le Brésilien en 14.