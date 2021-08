Rayo Vallecano : ça commence bien mal pour Luca Zidane...

La suite après cette publicité

Dimanche soir, le Rayo Vallecano signait son retour en Liga. Une rencontre compliquée sur la pelouse de Séville, et pour laquelle le club du sud de la capitale espagnole n'était logiquement pas favori. Et si les Andalous étaient déjà bien supérieurs à tous les niveaux, ils ont en plus reçu un joli coup de main de leur rival, et ce grâce à Luca Zidane, titulaire dans les cages du Rayo.

La soirée démarrait pourtant plutôt bien pour lui, puisqu'il était préféré à Stole Dimitrievski, bon gardien qui a d'ailleurs montré de belles choses pendant l'Euro avec la Macédoine. Mais au quart d'heure de jeu seulement, tout allait partir en cacahuètes. Dans la surface, le Sévillan Idrissi éliminait le portier français d'un joli contrôle orienté. Pour éviter que l'ailier marocain ne s'en aille marquer dans les cages vides, le fils de Zinedine Zidane a dû l'accrocher.

Son coach ne l'accable pas

Forcément, carton rouge direct et penalty. La double peine, de quoi permettre à Youssef En-Nesyri d'ouvrir le score, et par la suite, Séville a vécu une rencontre assez tranquille grâce à sa supériorité numérique. Un fait de jeu qui ne passe pas inaperçu en Espagne. « Boulette et expulsion de Luca Zidane pour son deuxième match en Liga », titre ainsi Marca au sujet du joueur qui avait déjà pu débuter dans l'élite du foot espagnol avec le Real Madrid en 2018.

« C'est la règle... C'est vrai que s'il avait taclé avec le ballon à côté de lui, il n'aurait pas été expulsé. Le joueur rival a été intelligent, car le bénéfice est plus important en obtenant le penalty qu'en marquant le but. C'est sévère, mais c'est la règle », a résumé son coach Andoni Iraola après le match. Est-ce la fin pour lui ? Pas forcément, puisqu'il faut rappeler qu'il avait été décisif lors des play-offs de montée en Liga, affichant des qualités indéniables qui font de lui un bon gardien. Espérons donc pour lui et pour le Rayo qu'il parviendra à se remettre de cette déconvenue...