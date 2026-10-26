Bordeaux : le repreneur veut faire baisser la dette à 14,5 M€

Les Girondins de Bordeaux poursuivent leur bataille pour assainir leurs finances. Selon Sud Ouest, le repreneur a soumis aux 431 créanciers du club une nouvelle version du plan de continuation, qui doit être examinée par le tribunal de commerce le 3 novembre. L’objectif est de ramener le passif restant d’environ 26 à 14,5 millions d’euros, avec un remboursement prolongé jusqu’en 2038. Cette révision, rendue nécessaire par la relégation en Régional 1, constitue l’une des dernières étapes avant la finalisation de la reprise.

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Pour alléger la facture, le projet prévoit plusieurs abandons de créances et un étalement des paiements. L’État accepterait de réduire de moitié certaines sommes dues, tandis que Bordeaux Métropole ne récupérerait plus qu’environ 281 000 euros sur les loyers impayés du stade. Les fournisseurs et créanciers sportifs ne percevraient, eux, qu’une faible partie des montants initialement réclamés. Park Bench a déjà débloqué près de 1,2 million d’euros pour régler plusieurs échéances et charges du club. La validation du nouveau plan reste toutefois soumise au vote des créanciers et à la décision du tribunal.