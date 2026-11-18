Exister dans l’ombre d’un frère superstar a tout d’un défi. Jobe Bellingham l’a parfaitement intégré et le milieu du Borussia Dortmund a même choisi de floquer son prénom derrière le dos de son maillot, comme une façon de se démarquer de son aîné Jude qu’il vient de retrouver en sélection. Dans des proportions équivalentes, Ethan Mbappé est aujourd’hui confronté à la même réalité.

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S’il n’a pas encore goûté aux joies de l’équipe de France A, le Lillois doit aussi assumer l’héritage du nom rendu célèbre par son grand frère, avec qui il rêve sans doute secrètement de partager le vestiaire un jour. Quand on sait la place qu’occupe la passerelle entre les Bleuets et l’équipe de France A dans l’esprit de Zinédine Zidane, cette hypothèse n’a peut-être rien d’improbable (Mayulu, Kroupi, Restes, Kumbedi, Yoro, Jacquet ont tous intégré le groupe France sous les ordres du sélectionneur).

Davide Ancelotti en a fait un titulaire, Baticle voit en lui un gros potentiel

Après avoir été freiné par des pépins physiques malgré des débuts intéressants au LOSC la saison dernière, Ethan Mbappé semble aller dans le bon sens désormais. « Ethan (Mbappé) est un joueur très important pour nous parce qu’il a beaucoup de qualités devant le but. C’est un finisseur, c’est un joueur qui nous donne beaucoup de profondeur, qui nous garde beaucoup les ballons », louait son entraîneur Davide Ancelotti ces dernières semaines. Il y a eu ce carton rouge face au Betis en Ligue des Champions qui lui avait valu trois matchs de suspension ferme en septembre (défaite 2-3 du LOSC), mais le joueur de 19 ans a su rebondir depuis.

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Buteur face à Troyes (2-0) quelques jours plus tard, il a également connu ses deux premières convocations en équipe de France Espoirs, sans jamais avoir été appelé dans les sélections de jeunes tricolores auparavant. Pas non plus un hasard si Davide Ancelotti l’a titularisé lors des quatre dernières sorties du LOSC en Ligue 1. Principalement utilisé dans un rôle d’ailier droit, Mbappé lui avait bien rendu en marquant face à Monaco (1-1) puis en étant impliqué sur le but de Diaoune face à Rennes (1-2).

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Le LOSC veut le blinder

« Il nous a donné satisfaction sur le peu de temps de jeu qu’il a eu, mais surtout à l’entraînement, où nous avons pu voir son niveau, confiait récemment le sélectionneur des Espoirs, Gérald Baticle, dans un entretien accordé au Figaro. Il est donc naturel qu’il soit à nouveau appelé : il a été performant entre les deux rassemblements avec son club, et il l’était aussi avec nous. Aujourd’hui, je le vois solide. Il gagne du temps de jeu dans son club, trouve de plus en plus de repères, prend confiance et développe de la variété dans son jeu. Il progresse rapidement et vers le haut ». Son coéquipier Nathan Zézé allait dans le même sens : «Ethan va nous apporter toutes ses qualités, celles qu’il nous a montrées depuis le début de la saison en Ligue 1.»

La défaite des Bleuets face à l’Angleterre lors de cette trêve (2-3) n’a pas éclipsé sa prestation intéressante lundi, mais il lui faudra désormais confirmer avec le LOSC, qui compte le prolonger alors que son contrat arrive à son terme cet été : « je suis très optimiste (pour la prolongation de contrat). Pour Ethan (Mbappé), il y a des discussions qui sont en cours. Il est en fin de contrat, effectivement, mais on a des discussions pour que l’aventure se poursuive », indiquait récemment Olivier Létang.