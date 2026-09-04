Lille : Alexsandro explique ses larmes après la victoire face à Toulouse

Alexsandro n’a pas pu contenir son émotion après la victoire de Lille sur la pelouse de Toulouse (1-0), jeudi en ouverture de la 3e journée de Ligue 1. Au coup de sifflet final, le défenseur brésilien de 27 ans s’est effondré en larmes, près d’un an (14 septembre 2025) après avoir subi une grave blessure au quadriceps droit contre ce même adversaire. « C’était un match particulier pour moi parce que ce n’est pas aujourd’hui la date exacte, mais c’était dans ce mois-là, contre la même équipe que je me suis blessé l’année dernière. C’était un match qui m’a beaucoup touché », a-t-il expliqué en zone mixte. Titulaire, Alexsandro a participé au succès difficile des Dogues, longtemps bousculés par des Toulousains auteurs de 24 tirs, dont dix cadrés, avant qu’Ayase Ueda n’inscrive l’unique but de la rencontre à la 73e minute.

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Cette soirée avait une saveur particulière pour le Brésilien après une année compliquée. Sa blessure l’avait éloigné des terrains pendant plusieurs mois et conduit jusqu’à la clinique Aspetar, à Doha, pour poursuivre sa convalescence. Revenu en janvier, il n’avait ensuite jamais réellement retrouvé sa place et avait manqué la Coupe du Monde 2026 avec le Brésil, après avoir connu sa première sélection en juin 2025. « C’était dur pour moi pendant ma lésion. J’ai beaucoup souffert et à la fin, on a gagné. J’ai retrouvé mon niveau sur le terrain grâce à toute l’équipe, grâce à tous les gens du club qui étaient avec moi, qui m’ont aidé. C’est pour ça qu’à la fin, j’ai pleuré un peu », a confié Alexsandro. Grâce à ce succès, Lille prend provisoirement la tête de la Ligue 1 avant de recevoir le Betis mardi pour son entrée en lice en Ligue des champions.