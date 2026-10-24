FC Barcelone : Rodri prévient le Real Madrid avant le Clásico

À la veille du Clásico entre le FC Barcelone et le Real Madrid, Rodri s’attend à une rencontre particulièrement disputée. Interrogé par DAZN, le milieu de terrain espagnol a notamment évoqué les difficultés rencontrées par les Madrilènes lors de leurs dernières confrontations face au Barça. « Le Real Madrid n’a remporté que deux des sept derniers Clásicos, ils auront donc soif de revanche. On s’attend à ce que le Real Madrid donne tout », a-t-il déclaré. Un avertissement lancé par le Ballon d’Or espagnol, conscient que les hommes de José Mourinho auront à cœur de rééquilibrer les débats.

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Leader de Liga avec neuf victoires en neuf rencontres, le FC Barcelone aborde ce rendez-vous avec six points d’avance sur son rival madrilène. Les hommes d’Hansi Flick auront l’occasion de creuser un écart important en tête du championnat, tandis que le Real Madrid, qui reste sur quatre succès consécutifs toutes compétitions confondues, pourrait revenir à trois longueurs en cas de victoire. Un enjeu supplémentaire pour ce premier Clásico de la saison, dimanche au Spotify Camp Nou.