Tottenham veut faire baisser le prix de Milan Skriniar

L'Inter a déjà perdu l'expérimenté Diego Godin, parti à Cagliari dans ce mercato estival. Un autre défenseur central pourrait à son tour quitter la Lombardie. Pourtant très important dans l'effectif d'Antonio Conte la saison dernière (48 matchs disputés dont 45 en tant que titulaire), Milan Skriniar pourrait être contraint de faire ses valises. Avec un prétendant concret : Tottenham.

Les Spurs, très chauds sur le dossier, savaient à quoi s'en tenir, les Nerazzurri demandant 60 millions d'euros pour laisser partir le Slovaque de 25 ans. Une somme bien trop élevée pour le club londonien ayant déjà accueilli le gros salaire de Gareth Bale et Sergio Reguilon. Selon The Sun, l'équipe de Jose Mourinho n'aurait cependant pas lâché l'affaire et souhaiterait formuler une offre entre 27 et 33 millions d'euros. Pas sûr que cela suffise à convaincre les Intéristes.