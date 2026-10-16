Arsenal : Mikel Arteta donne des nouvelles rassurantes de William Saliba

Depuis plusieurs mois, William Saliba est blessé au dos. Une gêne qui remonte à une aggravation de sa fracture subie lors de la fin de saison de Premier League avec Arsenal. Malgré la douleur, le défenseur tricolore a tenu à participer à la Coupe du Monde sous antalgiques, jusqu’à devoir renoncer dès la 30e minute de la demi-finale face à l’Espagne. Après des examens approfondis menés à Londres, le staff médical a finalement écarté l’option chirurgicale au profit d’un traitement conservateur.

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Attendu avec un retour estimé à décembre au plus tard, Saliba est sur le retour. À propos de sa récupération, Mikel Arteta s’est voulu rassurant ce vendredi en conférence de presse : «la semaine prochaine, nous lui ferons passer une nouvelle IRM pour voir où en est le processus de guérison, mais jusqu’à présent, tous les signes sont très, très positifs. Ce sera formidable de pouvoir compter sur lui.»