Brésil : les propos forts d’Endrick sur le Maroc

Ces derniers jours, Endrick a eu la bonne surprise d’apprendre sa convocation pour la Coupe du Monde 2026 qui aura lieu cet été. L’attaquant du Real Madrid, auteur d’un prêt plutôt réussi du côté de l’OL sur la deuxième partie de saison, va donc porter les couleurs du Brésil et affrontera notamment l’Ecosse, Haïti et le Maroc lors de la phase de poules. Dans un entretien accordé au média marocain 360, le Brésilien s’est confié sur les Lions de l’Atlas.

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«C’est une équipe très forte. Elle a montré lors de la dernière Coupe du monde qu’elle n’était pas là simplement pour participer. Plusieurs joueurs évoluent dans les meilleurs championnats du monde, et beaucoup jouent dans les plus grands clubs. Ce match pourrait être une demi-finale de Coupe du monde. Le Maroc était au rendez-vous lors de la dernière édition, et le Brésil arrive toujours avec l’objectif de remporter le titre. Ce sera l’un des matchs les plus relevés de la phase de groupes.»