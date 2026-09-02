Échec pour Balogun, vente record de Ndiaye : le dernier jour de mercato fait exploser Everton en interne

Everton a connu une dernière journée de mercato, voire des dernières minutes, très animées. Le club anglais a enregistré deux arrivées avec le nouveau prêt de Jack Grealish, et le transfert sur le gong d’Ainsley Maitland-Niles. Avec eux, il y a de quoi être satisfait entre un élément essentiel dans la création offensive, et un second, un défenseur polyvalent et rodé aux joutes de Premier League. Seulement, les Toffees visaient un attaquant de tout premier plan pour être associé à Iliman Ndiaye cette saison.

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Vous l’avez constaté par vous-même, le recrutement d’un numéro neuf a échoué dans les grandes lignes, notamment avec le dossier Folarin Balogun, revenu à Monaco malgré un accord à 50 M€ (bonus compris. L’international sénégalais a été vendu dans la dernière ligne droite à Manchester City pour 75 M€. Il s’agit de la seconde vente la plus élevée de l’histoire du club après celle de Romelu Lukaku à Manchester United pour 85 M€ à l’été 2017. Même Beto, meilleur buteur de la saison dernière, a été vendu à la Fiorentina (18 M€) durant le dernier jour. Résultat des courses, le mercato d’Everton est jugé par l’ensemble des observateurs comme catastrophique.

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Moyes avait demandé à ne vendre personne

« Everton a réussi à atteindre la seule chose qu’aucun club ne souhaite faire lors d’une période de transferts. À de nombreux niveaux différents, ils se retrouvent plus faibles qu’au début du mercato », résume The Times, assurant que David Moyes n’a que 18 joueurs de champ pour affronter cette saison. Samedi après le nul à Bournemouth (1-1), l’Écossais priait pour qu’aucune vente ne se réalise dans les derniers jours. « Je ne pense pas que nous puissions nous permettre de perdre des joueurs, nous devons rester aussi forts que possible. »

Un vœu pieux. Depuis, Everton a perdu cinq éléments (pour deux renforts), dont trois dans un secteur offensif qui avait plutôt besoin d’être renforcé. Les actionnaires avaient pourtant promis de mettre des moyens pour se renforcer. Cette ultime journée de mercato fut la goutte de trop pour les supporters. L’échec dans le dossier Balogun met la pression sur les propriétaires d’Everton. L’une des plus importantes associations de supporters a même publié un communiqué incendiaire.

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« Nos ambitions et celles du club en sont plus en concordances actuellement »

« Nous pensions que la vente potentielle de notre plus grand jeune talent était déjà assez mauvaise, mais les dernières 24 heures ont surpassé cela, entame les 1878, annonçant au passage leur retrait pour une durée indéterminée. Nous laisser sans aucun latéral remplaçant et avec un seul attaquant relève de la négligence pure et simple, sans oublier que nous avons également perdu l’un de nos meilleurs joueurs à un prix dérisoire (Beto, ndlr) sur le marché actuel, sans le remplacer. (…) Nos ambitions et celles du club en sont plus en concordances actuellement. » Everton est pour le moment silencieux mais le groupe Friedkin est sommé de s’expliquer.