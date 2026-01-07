Israël : l’arrivée de Manor Solomon met déjà le feu à l’Italie et à la Fiorentina

L’arrivée de Manor Solomon à la Fiorentina n’a pas seulement réveillé un mercato hivernal morose. Elle a rouvert une fracture politique et mémorielle que l’Italie, et plus encore Florence, porte depuis des décennies. Dans la péninsule, le conflit israélo-palestinien ne s’est jamais limité à la diplomatie internationale. Il irrigue le débat public, les mouvements citoyens, les universités, les syndicats et, régulièrement, le sport. De Rome à Bologne, de Bari à Udine, l’Italie a souvent été le théâtre de mobilisations pro-palestiniennes d’ampleur, portées par une gauche historiquement structurée et active. Le football, malgré son statut de refuge populaire, n’y échappe pas. L’épisode Solomon s’inscrit dans cette continuité, à savoir celle d’un pays où l’identité politique déborde volontiers sur le rectangle vert, surtout lorsque l’actualité internationale s’invite dans les tribunes.

Dans ce paysage, Florence et la Toscane occupent une place singulière. Bastion historique de la gauche italienne, terre de résistance antifasciste, la région a façonné une culture politique où la défense des droits humains, de l’internationalisme et des causes tiers-mondistes constitue un marqueur identitaire fort. De nombreuses municipalités toscanes ont multiplié, au fil des années, les motions de soutien au peuple palestinien, les jumelages symboliques, les initiatives mémorielles et culturelles. Les propos de Benedetta Albanese, adjointe aux droits et à la culture de la mémoire de la ville de Florence, s’inscrivent dans cette tradition, rappel d’une ligne politique « claire et enracinée », condamnation des violations des droits humains en Palestine, défense de la solution à deux États, tout en appelant à préserver le sport comme espace d’union. Un équilibre fragile, qui peine pourtant à résister à la radicalisation des débats.

Une arrivée loin de faire l’unanimité à Florence

Car l’arrivée de Solomon a rapidement fait voler en éclats cette frontière entre sport et politique. À peine officialisé, le recrutement de l’ailier israélien a déclenché une tempête médiatique et institutionnelle. Le message lapidaire (« Tu n’es pas le bienvenu à Florence ») de Jacopo Madau, figure de Sinistra Italiana et élu de la périphérie florentine, a agi comme un détonateur. En visant directement le joueur pour ses prises de position passées en soutien au gouvernement Netanyahu, l’attaque a déplacé le débat du terrain politique vers celui de la responsabilité individuelle, brouillant les lignes entre critique d’un État, rejet d’une politique et stigmatisation d’un individu. La réaction a été immédiate : indignation du consul d’Israël Marco Carrai, levée de boucliers du centre-droit, accusations d’antisémitisme déguisé, tandis que la majorité municipale tentait de reprendre la main en invoquant l’histoire d’accueil et de pluralisme de Florence.

Ce climat n’est pas un cas isolé. Quelques mois plus tôt, l’Italie avait déjà donné la mesure de sa nervosité lors du match de qualification pour la Coupe du monde entre la Nazionale et Israël à Udine. Ville sous cloche, manifestations pro-palestiniennes massives, appels au boycott, dispositif de sécurité exceptionnel avec forces antiterroristes, présence controversée d’agents israéliens. Le football était devenu le miroir grossissant d’un malaise national. Des élus locaux, des parlementaires, des entraîneurs et même des associations sportives avaient publiquement remis en question la légitimité d’affronter Israël dans le contexte de la guerre à Gaza, évoquant précédents historiques et impératif moral. L’Italie, pays fondateur de l’Union européenne, se retrouvait exposée comme rarement, sommée de choisir entre neutralité sportive et engagement politique, au risque de transformer chaque rencontre en incident diplomatique.

Dans ce contexte inflammable, Manor Solomon a finalement répondu là où le football espère toujours trouver refuge, à savoir sur le terrain. Son entrée au stade Artemio Franchi, ponctuée d’un centre décisif et d’applaudissements sincères, a brièvement suspendu le tumulte. La lettre publiée par quarante supporters juifs florentins, appelant à distinguer critique politique et rejet identitaire, a rappelé que Florence reste aussi une ville de mémoire, de nuance et de débat. Mais l’essentiel demeure, car l’épisode Solomon confirme qu’en Italie, le football n’est jamais totalement imperméable au monde qui l’entoure. À Florence, plus qu’ailleurs, chaque maillot peut devenir un symbole, chaque transfert un révélateur, chaque match un terrain où se rejouent, bien au-delà du score, les tensions d’un conflit qui continue de diviser consciences et générations.