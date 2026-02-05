Menu Rechercher
Commenter 4
Coupe du Roi

Coupe du Roi : l’Atlético colle un 5-0 au Betis grâce à un grand Lookman

Par Jordan Pardon
1 min.
lOOKMAN @Maxppp

Pour sa première sous le maillot de l’Atlético, Ademola Lookman n’a pas fait les choses à moitié. L’attaquant nigérian a été l’un des grands acteurs de la victoire de son équipe, impitoyable face au Betis (0-5) en 1/4 de finale de Coupe du Roi. Après l’ouverture du score de Hancko sur un corner de Koke (12e, 0-1), le Ballon d’Or africain 2024 aura été impliqué sur les trois buts suivants des Colchoneros. Son nom n’apparaîtra pas sur la fiche de stats du deuxième but, mais c’est bien lui qui avait pourtant créé le décalage pour Ruggeri, passeur décisif pour Simeone à la demi-heure de jeu (30e, 0-2).

La suite après cette publicité

Lookman a ensuite porté le score à 3-0 sur un contre rondement mené par Barrios : le Nigérian crochetait deux défenseurs andalous avant d’ajuster Adrian d’une frappe au premier poteau (37e, 0-3). Après la pause, il enfilait le costume de passeur pour Griezmann, avec un décalage parfaitement senti pour le Français parti dans son dos (62e, 0-4). L’ex-Lyonnais Thiago Almada a fini le travail en fin de rencontre (83e, 0-5). L’Atlético verra les 1/2 de Coupe du Roi et pourrait retrouver Bilbao, le Barça ou la Real Sociedad.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (4)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Coupe du Roi
Atlético
Ademola Lookman

En savoir plus sur

Coupe du Roi Coupe du Roi
Atlético Logo Atlético Madrid
Ademola Lookman Ademola Lookman
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier