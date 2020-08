LdC : Zinedine Zidane souligne et met en avant le travail du Paris SG

Éliminé par Manchester City, Zinedine Zidane et le Real Madrid a quitté la Ligue des Champions dès les huitièmes de finale, comme en 2O18-2019. Cependant, les MErengues, et notamment leur entraîneur, gardent un œil sur la suite de la compétition, et donc la qualification du Paris Saint-Germain en finale grâce à sa victoire 3-0 contre le RB Leipzig mardi. Interrogé par Le Parisien lors du lancement du Zidane Five Club, le champion du Monde 1998 est donc revenu sur la performance du club parisien. Et pour lui, tout cela est dû au travail.

«L'équipe est homogène, elle a construit quelque chose depuis maintenant plusieurs années. Logiquement, à force d'y croire et de travailler, ils arrivent à ce niveau aujourd'hui. Je pense que c'est plutôt mérité, il n'y a pas de hasard dans le football. La Ligue des champions est une compétition qui est très compliquée, où vous affrontez les meilleures équipes européennes. Quand vous arrivez au bout… J'attribue ça au travail», a lâché Zinedine Zidane. Un travail qui permettra donc peut-être au PSG de soulever la coupe aux grandes oreilles dimanche soir.