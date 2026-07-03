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Chelsea : Granit Xhaka a choisi de rester à Sunderland

Par Sebastien Denis - Matthieu Margueritte
1 min.
Granit Xhaka @Maxppp

Joueur phare de Xabi Alonso durant ses deux belles années au Bayer Leverkusen, Granit Xhaka a fait un retour remarqué en Premier League du côté de Sunderland. Nommé à la tête de Chelsea il y a quelques semaines, Alonso souhaitait profiter du come-back réussi du milieu suisse de 33 ans en Angleterre pour l’attirer dans ses filets, à Londres.

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Mais selon nos informations, Xhaka ne bougera pas de Sunderland. Les Black Cats ont toujours affirmé que leur milieu (sous contrat jusqu’en 2028) n’était pas à vendre, mais ce dernier était tenté à l’idée de retrouver Alonso. Cependant, nous sommes en mesure de vous affirmer qu’après des discussions avec son club, Xhaka a réaffirmé son engagement envers les Black Cats et souhaite rester sous les ordres de Régis Le Bris. Le Suisse est très attaché aux supporters du club et l’ambition européenne de ses dirigeants a été le facteur déterminant pour le faire rester.

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