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Un entraîneur climatise encore le Real Madrid

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Real Madrid CF @Maxppp

Le Real Madrid est en pleine quête d’un nouvel entraîneur. Les Merengues ont déjà scellé l’avenir d’Alvaro Arbeloa, et de nombreux noms sont évoqués dans la presse catalane, de José Mourinho à Mauricio Pochettino en passant par Didier Deschamps. Le nom de Jürgen Klopp était aussi souvent mentionné comme un des grands favoris de Florentino Pérez.

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Mais comme le rapporte une fois encore le journal AS, l’entraîneur allemand, qui travaille pour le groupe Red Bull actuellement, ne cherche tout simplement pas de club et n’est donc pas intéressé par le défi madrilène. Et pour cause, son seul objectif serait de reprendre la sélection allemande, et la direction du Real Madrid est déjà consciente qu’il ne sera pas possible de le faire venir cet été.

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