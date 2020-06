Boca Juniors rêve toujours d'Edinson Cavani

C'est une page qui se tourne au Paris Saint-Germain. Dans le Journal du Dimanche, Leonardo, le directeur sportif du club de la capitale, a annoncé qu'Edinson Cavani (33 ans) et Thiago Silva (35 ans) ne verraient pas leur contrat prolongé à l'issue de la saison. Mais l'Uruguayen ne devrait pas manquer de courtisans cet été pour rebondir. En effet, le meilleur buteur de l'histoire du club parisien (200 buts en 301 matches toutes compétitions confondues) est annoncé un peu partout en Europe. Et même au-delà.

Ainsi, le journal argentin Olé indique que Boca Juniors n'a pas renoncé à recruter Cavani. Et la déclaration de son demi-frère et représentant Walter Guglielmone renforce les espoirs des Xeneize de signer l'attaquant. Le quotidien indique que Boca est optimiste dans ce dossier et que la porte est entrouverte pour une arrivée de l'international de la Celeste. Les Bostero sont bien à la recherche d'un numéro 9 et le nom de Cavani remplit toutes les cases cochées par les dirigeants. Affaire à suivre...