FC Barcelone : pourquoi Joan Laporta ne peut pas virer Ronald Koeman

« Nous avons une relation directe et claire. C'est un entraîneur qui était déjà là et il a un contrat. Nous sommes en pourparlers pour évoquer ce que nous voulons pour la saison prochaine. Et dans ces conversations, tout est évalué. Le professionnel, le comportement ... Cela se fait normalement et on est sur la bonne voie (...) Nous sommes tous impliqués, y compris l'entraîneur. Le premier à connaître notre décision sera Ronald (...) Il veut continuer ». Tels étaient les propos de Joan Laporta sur Ronald Koeman vendredi.

Mais en coulisses, la situation serait différente. Le président du club catalan aurait l'intention de se séparer du Néerlandais, à condition de trouver mieux. Ce qui n'est pas le cas actuellement. Un gros dossier à gérer donc pour la direction barcelonaise. Et en Espagne, il se dit que les deux hommes tentent de trouver un accord, car le Barça n'est pas en mesure de virer l'ancien sélectionneur néerlandais.

Le Barça n'a pas l'argent

Comme l'indique AS, un licenciement coûterait 12 millions d'euros environ, et même un peu plus. Un montant difficile à assumer pour le troisième de la dernière Liga, sachant que le club doit encore 4 millions d'euros à l'entraîneur précédent, Quique Setién. En l'espace d'un an et demi, le FC Barcelone pourrait donc devoir payer 30 millions d'euros à ses coachs licenciés, puisqu'Ernesto Valverde était lui aussi parti avec un joli pactole.

En l'état actuel, il est donc difficile d'imaginer un licenciement. Si Ronald Koeman accepte de faire ses valises, il va donc probablement devoir s'asseoir sur un montant d'argent assez important. Voilà de l'argent en moins pour le mercato, où le FC Barcelone se montre pour l'instant assez actif et est en passe d'enrôler des joueurs comme Aguero et Wijnaldum...