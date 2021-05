Brighton : Neal Maupay a pété les plombs face aux Wolves

Face à Wolverhampton le 9 mai dernier, Neal Maupay l’attaquant de Brighton avait été exclu en fin de match pour avoir eu un comportement plus que limite envers les arbitres de la rencontre. Hier, The Athletic nous apprenait que la FA (Fédération Anglaise) a publié le rapport du match, écrit par Jon Moss, l’arbitre principal de la rencontre. Dans le rapport, ce dernier confirme que Neal Maupay l’a bien insulté de « ptain de blague »*.

« Cependant, il a refusé de partir, s'est échappé et est revenu nous affronter de nouveau de manière agressive. "P...in, qu'est-ce que j'ai fait ?". J'ai demandé à M. Maupay de quitter à nouveau le terrain, mais il a refusé de le faire en criant et en pointant du doigt de manière agressive les trois officiels. Cependant, malheureusement, M. Maupay n'en avait pas fini, car il s'est détaché de l'assistant manager et nous a affrontés une troisième fois en me disant que j'étais une putain de blague », détaille Jon Moss. Finalement, l’ancien buteur de Brentford a été suspendu pour 3 rencontres, et a donc vu sa saison se terminer prématurément.