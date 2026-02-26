Erling Haaland remercie Paris

Directement qualifiés pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions après avoir terminé à la huitième place de la phase de poules, les joueurs de Manchester City ont pu bénéficier de quelques jours de repos en milieu de semaine. Erling Haaland en a par exemple profité pour visiter Paris.

Un petit séjour qu’il a visiblement apprécié, puisqu’il a partagé de nombreux clichés de lui dans la capitale française. Le tout, avec un message « merci Paris ». Désormais, il va devoir revenir au travail avec un match contre Leeds samedi à préparer.