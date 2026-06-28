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Officiel Coupe du Monde

Corée du Sud : Hong Myung-bo démissionne en pleine crise nationale

Par Valentin Feuillette
1 min.
Myung-Bo Hong @Maxppp
Afrique du Sud 1-0 Corée du Sud
winamax
1 5.30 N 3.75 2 1.68 bonus 100€

Sans surprise, Hong Myung-bo a annoncé sa démission de son poste de sélectionneur de la Corée du Sud, au lendemain de l’élimination précoce des Taeguk Warriors dès la phase de groupes de la Coupe du Monde 2026. Une décision prise dans un climat de forte pression nationale après une campagne jugée décevante.

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La Corée du Sud avait pourtant bien débuté le tournoi avec une victoire contre la Tchéquie (2-1), avant de s’incliner face au Mexique (0-1) puis à l’Afrique du Sud (0-1), scellant son élimination. Cette sortie de route a déclenché une vague de critiques dans le pays et une crise sportive autour de la sélection nationale.

Pub. le - MAJ le
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