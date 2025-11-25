Menu Rechercher
Ligue des Champions

OM-Newcastle : Roberto De Zerbi explique le choix Darryl Bakola

Par Matthieu Margueritte
Roberto De Zerbi sur le banc de l'OM contre l'Ajax @Maxppp
C’est la surprise du chef. Alors que l’Anglais Angel Gomes était présent hier en conférence de presse d’avant-match, c’est finalement le jeune Darryl Bakola qui a été titularisé par Roberto De Zerbi pour le choc de Ligue des Champions contre Newcastle. Un choix que l’Italien a expliqué.

« Parce que c’est un joueur fort. Je m’attends à ce qu’il joue comme quand il était petit et qu’il jouait dans le parc à côté de sa maison », a-t-il confié au micro de Canal+. Bakola répondra-t-il aux attentes de son coach ? Rendez-vous à partir de 21h.

