OM-Newcastle : Roberto De Zerbi explique le choix Darryl Bakola

C’est la surprise du chef. Alors que l’Anglais Angel Gomes était présent hier en conférence de presse d’avant-match, c’est finalement le jeune Darryl Bakola qui a été titularisé par Roberto De Zerbi pour le choc de Ligue des Champions contre Newcastle. Un choix que l’Italien a expliqué.

« Parce que c’est un joueur fort. Je m’attends à ce qu’il joue comme quand il était petit et qu’il jouait dans le parc à côté de sa maison », a-t-il confié au micro de Canal+. Bakola répondra-t-il aux attentes de son coach ? Rendez-vous à partir de 21h.