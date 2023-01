Le Club des Internationaux de France soutient Zinédine Zidane

La suite après cette publicité

Les propos de Noël Le Graët à l’encontre de Zinédine Zidane n’en finissent plus de faire couler de l’encre. Après les multiples messages de soutien de Kylian Mbappé, de la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra ou encore du Real Madrid pour la légende française, c’est au tour du Club des Internationaux de France, présidé par le champion d’Europe 1984 Jean Tigana, de prendre position via un communiqué.

«Aucun de ceux qui ont porté le maillot bleu cher au coeur de tous les Français, et encore moins l’un des plus talentueux d’entre nous, ne mérite de se voir traiter de la sorte. Les anciens internationaux regroupés au sein du CIF veulent croire à un dérapage sans préméditation ni lendemain et réaffirment leur indéfectible amitié à Zizou"», indique le CIF dans son communiqué. Pour rappel, une réunion du Comex aura lieu ce matin pour convaincre le président de la FFF de démissionner.

