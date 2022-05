Kylian Mbappé, son avenir : les folles révélations de Mauricio Pochettino

La suite après cette publicité

La place forte du mercato. Cet été, le Paris Saint-Germain risque d'être l'un des clubs qui fera la pluie et le beau temps sur le marché des transferts. D'ailleurs, le mercato n'a même pas encore débuté que le club de la capitale a frappé un grand coup en prolongeant Kylian Mbappé, courtisé pourtant par le Real Madrid. Un dossier qu'a suivi forcément de près Mauricio Pochettino. Mais l'entraîneur du PSG n'était pas plus informé que les autres de la décision du Français. Lors d'un entretien accordé à la Cadena Cope, l'Argentin a fait des révélations sur le sujet.

«Officiellement, j'ai appris la prolongation de Mbappé une demi-heure avant l'annonce. Même en étant proche de Kylian, nous ne connaissions pas sa décision finale. Le président (Nasser Al-Khelaïfi) me l'a dit. Le moment approchait et nous vivions avec la même attente que vous (...) Je n'ai pas été surpris par la décision de Kylian. Nous avions confiance tant qu'il n'avait pas pris sa décision. On savait que ce serait annoncé au dernier moment. Tout le vestiaire du PSG a appris la décision de Mbappé une demi-heure avant. Seul Achraf Hakimi le savait».

Pochettino veut rester

Il a ensuite ajouté : «je ne vais pas commenter. Les décisions sont les décisions. Pour le club, les supporters, le championnat de France, c'est quelque chose qui va profiter à tous». Pochettino a eu aussi quelques mots pour les Merengues, les grands perdants de ce dossier. «Évidemment, c'est une déception pour le Real Madrid de ne pas avoir signé Mbappé». Mais c'est une excellente nouvelle pour Paris et Mauricio Pochettino. Annoncé partant, il pourrait finalement rester sur le banc parisien l'an prochain, lui qui a de bonnes relations avec KM7.

Un joueur qui sera écouté par sa direction en ce qui concerne les choix sportifs alors que les noms de Christophe Galtier et Zinedine Zidane ont notamment été cités. Mais l'Argentin a rappelé hier soir qu'il était toujours en poste et qu'il comptait bien continuer l'aventure. «Aujourd'hui je suis à 100% au PSG, il me reste un an de contrat et j'espère continuer, bien sûr. Les défis sont là et être au PSG motive un entraîneur. Je veux être jugé sur son travail.» Et si on juge son travail à Paris, son bilan est insuffisant cette saison avec seulement un titre de champion de France. Il reste à savoir si le PSG lui permettra de rendre une nouvelle copie bien meilleure l'an prochain.