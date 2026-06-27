CdM 2026 : la France affrontera bien la Suède en 16es de finale !

L’équipe de France connaît désormais son adversaire. À l’issue des derniers matches du groupe H, les Bleus affronteront bien la Suède en seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026. La rencontre est programmée mardi à 23 heures, à New York. Les résultats de la soirée ont définitivement clarifié le tableau : la victoire de l’Espagne contre l’Uruguay (1-0) et le match nul entre le Cap-Vert et l’Arabie saoudite (0-0) ont non seulement validé plusieurs qualifications, mais aussi figé l’identité de l’adversaire des hommes de Didier Deschamps.

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Frankrike väntar i sextondelsfinalen 🇫🇷🇸🇪



Nu står det helt klart att vi möter Frankrike i sextondelsfinalen. Matchen spelas tisdagen 30 juni i New Jersey.



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La Suède était déjà assurée de terminer parmi les meilleurs troisièmes après son précieux match nul décroché contre le Japon (1-1). L’élimination de l’Uruguay, qui pouvait encore prétendre à une qualification via ce classement, a définitivement assuré la place des Scandinaves en phase à élimination directe. Les Bleus retrouveront donc une sélection suédoise pour lancer leur campagne en matches couperets avec un billet pour les huitièmes de finale à la clé.