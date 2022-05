LdC, Liverpool-Real : Thibaut Courtois n'a plus le seum !

La suite après cette publicité

Interviewé par le journal L’Équipe avant la finale de la Ligue des Champions face à Liverpool samedi au Stade de France (21h), le gardien de but du Real Madrid Thibaut Courtois s’est exprimé sur l’accueil que va lui réserver le public français à l’occasion de cet événement. Le Belge de 30 ans a expliqué qu’il aimait les ambiances hostiles et qu’il préférait en rire. Le Diable Rouge a également affirmé qu’il n’avait plus le "seum".

« Je ne sais pas combien de Français il y aura au stade, mais à Paris, j'ai déjà été sifflé cette saison, à Chelsea aussi, et parfois ça me permet d'être meilleur. J'aime bien quand il y a une atmosphère hostile. Mais j'imagine qu'ils pensent que j'ai toujours le "seum". Je n’ai rien contre la France, même s'il y a une petite rivalité entre la Belgique et la France, moi, depuis que je suis né, avec mes parents, je passais mes vacances en France. Je n’ai pas de problème contre les moqueries », a déclaré Courtois au quotidien sportif.

