Équipe de France, Adrien Rabiot : «on avait peu à craindre du Maroc, on les a mangés»

Trois ans et demi après leur victoire 2-0 face au Maroc en demi-finale de Coupe du Monde, les Bleus ont une nouvelle fois fait respecter la hiérarchie en s’imposant sur le même score. Une victoire maîtrisée, synonyme de qualification en demi-finale de Coupe du Monde pour la troisième fois de suite. Seuls l’Allemagne (2002, 2006, 2010, 2014) et le Brésil (1994,1998,2002) avait réalisé cette performance dans l’histoire.

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Du côté des Bleus, certains étaient surpris des intentions marocaines ce soir, à l’image d’Adrien Rabiot. Connu pour son franc-parler, le milieu de terrain de l’AC Milan a vécu une soirée en eaux paisibles avec Manu Koné. Un sentiment partagé par le joueur : «un sentiment de maîtrise vu de l’extérieur ? Ouais, c’était la même chose (pour nous), on a senti que dans les moments où on n’avait pas le ballon et où on leur a laissé, ils étaient peu dangereux », a-t-il confié au micro de beIN SPORTS.

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Rabiot s’attendait à une équipe plus offensive

«On avait peu à craindre de cette équipe, c’est la sensation qu’on avait sur le terrain, ajoutait l’ex-Marseillais, auteur d’un match complet et crédité d’un 6,5 sur notre site. Après le match, je parlais avec Raphaël (Raymond, chef de presse des Bleus), il me disait qu’il avait la sensation qu’ils étaient un peu moins forts qu’en 2022. Mais ça reste une équipe qui, à tout moment, peut faire la différence car ils ont des individualités extraordinaires. Mais on a été très sérieux.»

Relancé au micro de M6, Rabiot se disait étonné d’avoir fait face à un bloc bas, au regard des qualités en face : «ils ont joué un peu comme ça, en bloc bas, on pensait qu’ils seraient plus entreprenants, on a su aller les chercher, leur mettre la pression, le défi physique, et au bout d’un moment ils ont été forcés de jouer de cette manière-là. On avait trouvé la solution face au Paraguay. Là il a fallu faire face à une très belle équipe du Maroc. On reste sérieux». Il concluait au micro de RMC : «on n’a jamais laissé espérer l’adversaire, avec Manu (Koné), on les a mangés.» Il faudra confirmer face à l’Espagne ou la Belgique.