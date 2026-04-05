Le PSV de Peter Bosz champion des Pays-Bas pour la troisième fois de suite
Back-to-back-to-back. Un an après avoir raflé le titre de champion des Pays-Bas au nez et à la barbe de l’Ajax - qui était pourtant leader avec 9 points d’avance à 6 journées de la fin - le PSV a de nouveau été couronné champion national ce dimanche, pour la 27e fois de son histoire.
Au lendemain de leur victoire face à Utrecht (4-3), les joueurs de Peter Bosz ont appris qu’ils ne pourraient plus être rejoints suite au match nul de Feyenoord face au FC Volendam (0-0). L’ancien coach de l’OL enchaîne donc un troisième titre de champion des Pays-Bas à la suite, cette fois en l’obtenant à cinq journées de la fin. Ismael Saibari, Guus Til, Ricardo Pepi ou encore Joey Veerman devraient faire l’objet d’intérêts cet été.
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