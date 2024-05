Premier League : vers un service national pour les joueurs de 18 ans

Premier ministre du Royaume-Uni depuis octobre 2022 et Chef du Parti conservateur, Rishi Sunak vise à ramener le service national de l’autre côté de la Manche. Voulant lancer un projet pilote en 2025 avant de le déployer dans tout le pays d’ici 2029, il serait obligatoire et offrirait deux options aux jeunes de 18 ans. Soit s’engager 12 mois dans l’armée soit passer un week-end par mois à faire du bénévolat comme le rapporte The Telegraph.

La suite après cette publicité

Une mesure qui aura un impact sur le football et notamment les jeunes joueurs des clubs anglais (écossais, gallois et nord-irlandais aussi). Personne ne sera exempt et ces derniers devront soit mettre leur carrière entre parenthèses pendant un an, soit trouver des aménagements pour concilier un engagement citoyen de type bénévolat avec leur activité sportive.