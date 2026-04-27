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AC Milan : fin de saison pour Luka Modric ?

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Modric @Maxppp

Sorti sur blessure lors du choc entre l’AC Milan et la Juventus, après un choc avec Manuel Locatelli, Luka Modric suscite l’inquiétude en Croatie. Le journal local Sportske Novosti annonce que le milieu de terrain de 40 ans ne rejouera plus de la saison avec la formation rossonera.

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Le média croate assure en effet que Modric souffre d’une double fracture de la pommette. Pour le moment, personne ne sait si le Ballon d’Or 2018 va se faire opérer ou s’il suivra un traitement conservateur. Néanmoins, la Croatie espère compter sur son emblématique capitaine pour la Coupe du Monde, même si ce dernier devra sans doute jouer avec un masque. Affaire à suivre.

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