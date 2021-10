Claudio Ranieri rebondit à Watford

Retour aux affaires pour Claudio Ranieri. Libre depuis cet été et son départ de la Sampdoria, le technicien italien de 69 ans a retrouvé un club. Ancien coach de Monaco et du FC Nantes, il fait son grand retour en Premier League puisqu'il vient de s'engager avec le promu Watford. Les Hornets viennent tout juste de se séparer de Xisco Muñoz leur précédent entraîneur. Le natif de Rome a donc signé un contrat de 2 années avec l'ambition de maintenir Watford en Premier League.

«Le Watford FC est ravi de confirmer la nomination de Claudio Ranieri en tant que nouvel entraîneur principal du club, pour un contrat de deux ans. [...] Ranieri sera rejoint à Watford par les entraîneurs adjoints Paolo Benetti et Carlo Cornacchia, ainsi que par le préparateur physique Carlo Spignoli. Son premier match à la tête des Hornets sera à domicile contre Liverpool le samedi 16 octobre (13h30, heure française). Bienvenue à Watford, Claudio !» peut on lire dans un communiqué. C'est une nouvelle expérience dans la Perfide Albion pour Claudio Ranieri. Coach de Chelsea entre 2000 et 2004, il a surtout brillé en Angleterre lors de la saison 2015/2016 où il a réalisé l'exploit de devenir champion avec Leicester. Une performance gravée dans l'histoire du championnat.

🤝 Watford FC is delighted to confirm the appointment of Claudio Ranieri as the club’s new Head Coach.



Welcome to Watford, Claudio! 💛