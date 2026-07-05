Équipe de France : l’échange remarqué entre Rayan Cherki et Claude Makélélé

Comme lors des matchs précédents, Rayan Cherki a dû se contenter d’une courte entrée en jeu face au Paraguay samedi soir. Une situation difficile pour le Cityzen, barré par la concurrence chez les Bleus, et qui traverse en plus quelques problèmes extra-sportifs qui le perturbent un peu. Consultant pour DAZN España, Claude Makélélé a fait passer un message à l’ancien de l’Olympique Lyonnais.

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« Tu dois être patient. Tu vas avoir ton opportunité. Je le sais. La France a besoin de toi et le football français aussi. Avec les qualités que tu as, tu peux jouer en tant que numéro 10 », a lancé l’ancien milieu de terrain tricolore à Cherki, en zone mixte. « Pour toi c’est facile de le dire », a répliqué le joueur des Bleus, avec le sourire.