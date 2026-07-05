Menu Rechercher
Commenter 23
Coupe du Monde

Équipe de France : l’échange remarqué entre Rayan Cherki et Claude Makélélé

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Rayan Cherki @Maxppp
Paraguay 0-1 France
winamax
1 12.0 N 6.75 2 1.22 bonus 100€

Comme lors des matchs précédents, Rayan Cherki a dû se contenter d’une courte entrée en jeu face au Paraguay samedi soir. Une situation difficile pour le Cityzen, barré par la concurrence chez les Bleus, et qui traverse en plus quelques problèmes extra-sportifs qui le perturbent un peu. Consultant pour DAZN España, Claude Makélélé a fait passer un message à l’ancien de l’Olympique Lyonnais.

La suite après cette publicité

« Tu dois être patient. Tu vas avoir ton opportunité. Je le sais. La France a besoin de toi et le football français aussi. Avec les qualités que tu as, tu peux jouer en tant que numéro 10 », a lancé l’ancien milieu de terrain tricolore à Cherki, en zone mixte. « Pour toi c’est facile de le dire », a répliqué le joueur des Bleus, avec le sourire.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (23)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Coupe du Monde
France
Rayan Cherki
Claude Makélélé

En savoir plus sur

Coupe du Monde Coupe du Monde
France Flag France
Rayan Cherki Rayan Cherki
Claude Makélélé Claude Makélélé
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier