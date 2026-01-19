CAN 2025 : Yehvann Diouf revient sur le scandale des serviettes

Yehvann Diouf, le portier de l’OGC Nice, n’était pas titulaire avec le Sénégal en finale de la CAN 2025, mais il a quand même passé sa soirée à défendre. Pas les cages sénégalaises mais la serviette de son compatriote Edouard Mendy. Comme face au Nigéria, les stadiers, membres de la sécurité et autres ramasseurs de balle ont passé leur soirée à chiper la serviette du gardien. Par peur des grigris ? Par envie de déstabiliser l’adversaire ? Dans tous les cas, un tel comportement est inexcusable et Yehvann Diouf a ainsi dû défendre le bout de tissu devant plusieurs personnes déterminées à le lui arracher des mains… En zone mixte, le gardien est revenu sur cet épisode aussi indigne que scandaleux.

« Pour moi, c’était juste des serviettes, rien de plus, pour sécher les gants, le visage. Peut-être qu’il y a un peu de folklore autour de ces serviettes-là, mais pour moi, c’était quelque chose de banal. J’ai été tout aussi surpris que vous quand j’ai vu qu’on a essayé de les prendre. On avait vu avec le Nigeria déjà qu’à chaque fois qu’il y avait les serviettes qui étaient mises, en général, les stadiers passaient derrière pour les récupérer. Je ne sais pas pourquoi ils l’ont fait, mais je trouve que ce n’était pas fair-play, en tout cas de leur part. Après, j’ai essayé de faire en sorte que Doudou soit dans les meilleures conditions, parce qu’on a besoin de mecs comme lui à 100 % concentrés sur le terrain », a-t-il lancé.