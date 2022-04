Premier League : Manchester United tenu en échec par Chelsea

Alors qu'il a quasiment dit adieu à la Ligue des Champions après sa défaite à Arsenal le week-end dernier, Manchester United recevait Chelsea ce jeudi soir à Old Trafford pour un match avancé de la 37e journée de Premier League. Les Red Devils devaient donc se relancer à domicile et ainsi terminer cette saison compliquée sur une note positive, cela passant par un bon résultat face à des Blues, dans une forme irrégulière en championnat. Pour ce faire, Ralf Rangnick, bientôt nommé à la tête de la sélection autrichienne, titularisait C. Ronaldo aux côtés d'Elanga, B. Fernandes et Rashford. De son côté, Thomas Tuchel bénéficiait des retours de Rüdiger et R. James.

En première période, Chelsea a dominé la rencontre dans le jeu et dans les occasions face à une équipe mancunienne en difficulté. Excepté le retourné raté du quintuple Ballon d'Or (13e), les Blues se projetaient trop facilement dans le dernier tiers adverse, sollicitant De Gea à plusieurs reprises (5e, 18e, 35e). Et si le portier espagnol n'était pas sur le ballon, il pouvait compter sur le manque de justesse dans le dernier geste des offensifs, notamment Havertz. L'Allemand était en jambes mais ses mauvais choix l'empêchaient de débloquer la marque (10e, 26e, 28e). A la pause, les visiteurs poussaient mais les Diables Rouges tenaient miraculeusement.

Chelsea récompensé puis puni

Au retour des vestiaires, les Londoniens mettaient autant d'intensité dans le jeu que lors du premier acte, trouvant des espaces dans une défense mancunienne passive. Havertz était rattrapé par la cavalerie dans la surface (48e) avant que son compatriote Werner ne soit trop court sur le centre de Mount (52e). Les efforts des hommes de Tuchel étaient finalement payants à l'heure de jeu : seul au second poteau, Marcos Alonso reprenait un centre prolongé par Havertz pour crucifier De Gea (1-0, 59e). Cependant, Chelsea se faisait surprendre dans la foulée par les locaux, qui égalisaient par le biais de son meilleur buteur Cristiano Ronaldo. Le Portugais était servi dans la surface pour fusiller E. Mendy d'une frappe croisée (1-1, 61e). Le 17e but de la saison pour l'attaquant de 37 ans en PL, à égalité avec Heung-Min Son.

Dans la dernière demi-heure, les coéquipiers de N'Golo Kanté contrôlaient le rythme de la rencontre, notamment grâce aux entrées de Lukaku et Pulisic pour continuer de mettre la pression sur les défenseurs. Mais la meilleure occasion en fin de match venait d'un latéral : sur une belle interception de Kanté, le Français servait Havertz, qui remisait en retrait pour R. James. L'Anglais trouvait le poteau sur son enroulé du pied gauche, heureusement pour De Gea, immobile (79e). Le temps additionnel de 3 minutes ne donnait rien : Chelsea et Manchester United se quittaient sur ce score de parité (1-1). Les Blues, toujours troisièmes au classement, prennent six points d'avance sur leur poursuivant Arsenal; les Red Devils restent sixièmes et peuvent voir West Ham revenir à leur hauteur.